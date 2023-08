Pais de Utin: a importância da figura paterna para os recém-nascidos

Eles não têm útero, mas têm colo e, na rotina de cuidados com bebês que precisam ficar na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (Utin), eles são imprescindíveis, tanto para dividir os cuidados com as mães quanto para criar vínculo com os bebês. Neste Dia dos Pais, eles comemoram a possibilidade de poder cuidar de seus pequenos.

Na Unimed Sul Capixaba, histórias como a do empresário Wagner Alves Dascani reafirmam a importância dos pais na jornada de recuperação dos bebês que precisam se internar. Ele e a mãe, Myrian, precisaram acompanhar os gêmeos Gabriel e Bernardo por 43 dias internados, por nascerem com apenas 31 semanas.

“Nossos meninos foram classificados como prematuros extremos, precisando dos cuidados intensivos da Utin. E foi ali que vivemos uma jornada de amor, medo e esperança, cercados por uma equipe profissional e humanamente preparada. O momento em que, finalmente, pude pegá-los no colo foi um misto de amor profundo e medo, por conta da fragilidade dos bebês. Era um amor incondicional, mas também sensação de impotência. Mas a equipe médica estava ali, incansável, e eu só podia amar, confiar e acompanhar”, relatou.

A especialista em Neonatologia e em Terapia Intensiva e pediatra da Unimed Sul Capixaba, Maura Moulin Rodrigues, destaca a importância do papel do pai na recuperação dos bebês da Utin: “A presença dos pais é fundamental para o desenvolvimento emocional e neurológico dos bebês. Eles trazem conforto, estabilidade e carinho e contribuem para a melhora do quadro clínico dos recém-nascidos. Além disso, a figura paterna também exerce um papel crucial no apoio emocional das mães, fortalecendo a família como um todo”, conta.

A história do pequeno Saulo também foi e é marcada pelo amor, pela resiliência e pelos cuidados do pai, Isaias Olla Correa. O bebê nasceu desacordado em outra cidade, foi reanimado, levado para a Utin da Unimed Sul Capixaba e, desde então, iniciou uma luta diária pela vida. Segundo o pai, a primeira vez que pegou seu filho nos braços, após dez dias do nascimento, sentiu-se o pai mais feliz do mundo por segurar o menino mais forte e mais lindo que já conheceu.

“Vencer a batalha de ficar com um recém-nascido na Utin foi difícil e sofrido, mas encontramos profissionais que são anjos que nos deram muito suporte e amor. Neste Dia dos Pais, me sinto forte por vencer os desafios junto com minha esposa e ter nosso filho conosco. Ainda temos um caminho a percorrer, infelizmente nosso filho ainda tem tido internações recorrentes – espero que não mais. Mas, se precisarmos, sei que nosso filho estará em boas mãos”, relata Isaías, emocionado.

A Unimed Sul Capixaba oferece uma estrutura completa no Hospital Materno-Infantil, com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, com médicos, enfermeiros obstetras, fonoaudiólogos, assistentes sociais e psicólogos trabalhando em conjunto para garantir o melhor cuidado possível para mães e bebês.

A modernização do espaço está em curso, com várias áreas já inauguradas. O centro obstétrico foi totalmente integrado e conta com salas de parto humanizado. O Centro Cirúrgico foi renovado e entre as inovações está o Espaço Família, que permite que os familiares acompanhem o parto por meio de um visor.

A unidade também conta com uma moderna UTI Neonatal e Pediátrica. Em breve, terá um novo Pronto Atendimento Infantil e Adulto. O Hospital Materno-Infantil Unimed também atende clientes de convênios e particulares.

Wagner Alves Dascani e os filhos Foto: Divulgação