Paulinho da Viola tem alta do CTI após retirada de tumor no intestino

O cantor Paulinho da Viola, de 80 anos, recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) nesta quarta-feira (2). Ele está internado na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro, desde domingo, dia 30. Na segunda-feira (31), o artista passou por um procedimento cirúrgico para retirada de um tumor no intestino. O problema foi descoberto após ele passar mal e precisar cancelar um show na cidade de Três Rios.

Paulinho sofreu um sangramento digestivo e após uma bateria de exames, descobriu um GIST (tumor estromal gastrointestinal) de intestino delgado. A cirurgia foi bem-sucedida, mas ainda não se sabe se o tumor era maligno ou benigno.

Segundo boletim médico, o cantor deixou o CTI, voltou a apresentar “boa evolução” e está “iniciando uma dieta por via oral”.

A informação foi confirmada em nota publicada nas redes sociais de Paulinho. “Tenho recebido muitas mensagens de carinho e apoio. Quero agradecer a cada uma delas. Estou confiante que em breve estarei de volta. Um abraço a todos”, acrescentou o artista.

Na terça-feira, 1º, o cirurgião Otávio Vaz, responsável pela operação, já havia informado que a recuperação do músico estava “dentro do esperado”.

Paulinho da Viola tinha show marcado no Centro de Eventos da UFSC, em Florianópolis, Santa Catarina, no próximo sábado, dia 5 de agosto, mas a apresentação foi cancelada. A permanência do restante da agenda de shows será avaliada posteriormente.

Estadao Conteudo