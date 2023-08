Payet é regularizado no Vasco, mas não enfrenta o Palmeiras

Dimitri Payet está regularizado para atuar no Brasil e teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta sexta-feira. Apesar de o clube carioca jogar no domingo com o Palmeiras, pelo Brasileirão, a torcida ainda não verá a estreia do astro por causa de uma punição do futebol francês.

Payet tem um jogo de suspensão por agressão a cumprir de quando ainda defendia o Olympique de Marselha no Campeonato Francês e será desfalque no Allianz Parque, domingo, às 18h30, diante do Palmeiras.

Em uma confusão na beira do gramado em jogo contra o Lens, na 34ª rodada do Campeonato Francês, com muito bate-boca entre jogadores, Payet deu uma tapa em Yannick Cahuzac, do rival, e acabou levando três jogos de suspensão pela Federação Francesa. Ele deixou o clube após cumprir somente dois e, por isso, não encara o Palmeiras.

Como o próximo jogo do Vasco também será fora de casa, a estreia oficial nos gramados brasileiros deve ocorrer em Salvador, no dia 3 de setembro, quando o time visita o Bahia, pela terceira rodada do returno.

Os vascaínos, que fizeram grande recepção ao experiente meia, terão de esperar ainda um bom tempo para vê-lo atuando no Rio. Após a visita ao Bahia ocorre a pausa da data Fifa para as duas primeiras partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Desta maneira, o retorno às partidas na cidade será somente no dia 16 de setembro, no clássico com o Fluminense.

Estadao Conteudo