PC prende cinco guardas civis sob suspeita de tortura em abordagem

A Polícia Civil de São Paulo prendeu de forma temporária cinco guardas civis investigados por crime de tortura contra seis jovens durante abordagem policial ocorrida em maio deste ano em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. As prisões ocorreram na terça-feira, dia 15.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), as autoridades policiais ainda realizam buscas por um sexto guarda civil envolvido que está foragido.

Conforme o G1, no dia da abordagem policial, os jovens estariam empinando motos em um bairro da cidade quando os guardas civis chegaram em busca de um veículo roubado. Eles apanharam e houve episódio de tortura durante a ação dos guardas civis.

“Os indiciados foram conduzidos, por equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Seccional de Taboão da Serra, ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cautelar”, disse em nota a SSP.

Posteriormente, eles foram encaminhados para a Cadeia Pública, onde aguardam audiência de custódia, conforme a SSP-SP.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Itapecerica da Serra não respondeu ao pedido de posicionamento até o momento. A defesa dos guardas civis também não foi localizada. O espaço permanece à disposição para as manifestações.

Estadao Conteudo

