PC prende homem investigado pelo crime de estupro contra próprias filhas

A Polícia Civil (PC) de Marilândia realizou um trabalho com o Conselho Tutelar que prendeu, na última sexta-feira (11), um homem de 49 anos investigado pelo crime de estupro contra suas duas filhas. Na época do crime, elas estavam com 8 e 12 anos de idade. O fato ocorreu na zona rural do município de Marilândia.

A PC informou que, de acordo com as investigações, o Conselho Tutelar entrou em contato com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) no dia 1° de agosto deste ano. O primeiro caso ocorreu no ano de 2015 e, na época, a vítima estava com 8 anos. Já o outro crime ocorreu em 2017 e a vítima tinha 12 anos. Ainda por meio das investigações, a polícia averiguou que contra a vítima de 12 anos ocorreram dois atos e contra a vítima de 8 anos um ato. A mãe das vítimas, de 39 anos, teve conhecimento dos crimes, porém, em completa omissão, repreendeu as vítimas.

O delegado de Polícia de Marilândia, Leonardo Avila, representou pela decretação da prisão preventiva do pai das vítimas, que foi deferida e cumprida pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), na zona rural de Marilândia. Contra a mãe das vítimas, foram decretadas medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de contato com as vítimas por qualquer meio de comunicação: telefone, e-mail, redes sociais, aplicativos de mensagens etc.

Na época, as vítimas foram submetidas a exames, constatando o crime de estupro. Atualmente, as vítimas estão com 16 e 18 anos. O criminoso foi localizado e preso na residência dele.

O homem foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina para os trâmites pela autoridade competente de plantão e, posteriormente, ao presídio.