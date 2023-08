PF interdita farmácia suspeita de vender remédios sem receita

Na manhã desta última quarta-feira (30), a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários – Delefaz da Polícia Federal, o Departamento Especializado de Narcóticos – Denarc da Polícia Civil, o Conselho Regional de Farmácia – CRF/ES e a Vigilância Sanitária da Serra – Visa, realizaram operação conjunta de fiscalização em uma farmácia no município de Serra, no bairro de Serra Dourada ll.

Durante a ação, a equipe de fiscalização flagrou a ausência de farmacêutico, responsável técnico pelo estabelecimento e identificou estoque de medicamentos sujeitos a controle especial sem a devida escrituração, medicamentos armazenados que não constavam no sistema de controle da empresa e medicamentos armazenados em local indevido, com o explícito propósito de ocultar os produtos da fiscalização, em desacordo com a legislação sanitária.

Em razão das infrações identificadas, o estabelecimento foi interditado por tempo indeterminado.

Aparelhos celulares da farmácia foram apreendidos, além de carimbos de médicos e receituários em brancos e seguem as investigações com intuito de identificar outros envolvidos.

