Polícia Civil prende suspeito de assediar mulheres no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), efetuou a prisão de um homem de 25 anos, suspeito de importunação sexual. O crime ocorreu na manhã da última quarta-feira (23), no bairro República, em Vitória. A prisão do suspeito foi efetuada pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), no último sábado (26), no bairro Praia de Carapebus, no município da Serra.

No decorrer das investigações, a polícia conseguiu localizar outras vítimas e foram colhidos novos depoimentos que enriqueceram a investigação. “Por meio de imagens de câmeras de segurança de residências próximas ao local do crime, foi possível verificar o rosto do criminoso, o que facilitou o trabalho de investigação”, informou o delegado-geral da Polícia Civil (PCES), José Darcy Arruda.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu enquanto a vítima passeava na rua com o cachorro dela. O suspeito chegou a se apresentar na delegacia espontaneamente na última quinta-feira (24), porém não foi preso, pois já havia passado do período de flagrante. “No mesmo dia, a polícia solicitou o mandado de prisão preventiva em desfavor do investigado. O criminoso também cometia crimes contra o patrimônio”, explicou a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória, delegada Juliana Saad.

“Infelizmente, no mundo, no Brasil e aqui no Estado, diariamente, as mulheres continuam sendo vítimas dos mais diversos tipos de crimes contra a dignidade sexual, como estupro e importunação sexual. O crime contra a dignidade sexual é uma das piores violências que uma mulher pode sofrer, pois fere o corpo e a liberdade. A nossa divisão, por meio das nossas delegacias especializadas em atendimento à mulher, sempre estará agindo com rigor”, ressaltou a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Div-Deam), delegada Cláudia Dematté.

De acordo com o capitão Vitor, subcomandante da 12ª Cia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo, foi possível localizar o detido por conta do auxílio dos cidadãos que realizaram denúncias anônimas. “O suspeito foi localizado e preso na casa da mãe dele, no bairro Praia de Carapebus, na Serra”, informou.

“Mulheres que forem vítimas de qualquer crime contra sua dignidade sexual não se calem, denunciem, para que a polícia e todo o sistema possa protegê-la, resguardá-la e protegê-la”, completou a delegada Cláudia Dematté.