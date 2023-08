Polícia Federal prende suspeito de transmitir pornografia infantil pela internet

Na manhã de hoje (16), a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade da Serra, na Grande Vitória. O investigado, um homem de 34 anos, é suspeito de armazenar e transmitir conteúdo de pornografia infantil pela internet.

Na sua residência foram apreendidos três aparelhos celulares e agora as investigações prosseguem na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da PF para comprovar sua participação criminosa na rede mundial de computadores.

