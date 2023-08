Policial civil que atuava no atendimento à mulher é vítima de feminicídio

A policial civil Valderia da Silva Barbosa Peres, 46 anos, foi encontrada morta com ferimentos provocados por faca em casa, no Distrito Federal, na tarde desta sexta-feira (11/8). Ela atuava na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) 2, em Ceilândia, cidade satélite de Brasília, e atuava como chefe da Seção de Apoio Administrativo, Estatística e Informática

A policial estava recém-separada de Leandro Peres Ferreira, 46, suspeito de cometer o crime e considerado foragido.

A Polícia acredita que ele teria sacado R$ 10 mil, deixado a mala pronta com objetos pessoais na casa de Valéria o que torna o crume premeditado.

Leandro trabalhava como motoboy e teria aberto uma empresa de transportes e mudanças com a companheira. A sede do negócio ficava no mesmo local onde a vítima morava.

De acordo com a Polícia Civil do DF, este é um crime de feminicídio. Equipes do Departamento de Polícia Especializadas a procura do suspeito, que teria fugido do local de bicicleta.

