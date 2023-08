Policlínica Municipal abrirá sábado (26) para campanha de multivacinação

A Campanha Nacional de Multivacinação terá início neste sábado (26), em todo país. Em Cachoeiro, a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) abrirá das 8h às 12h, para aplicação das doses.

Todos as vacinas estarão disponíveis para o público-alvo que precisa atualizar a situação vacinal.

No mesmo dia e horário, a vacinação ocorrerá na Unidade Básica de Saúde do bairro Gilson Carone, como parte do projeto “Saúde mais perto de você”. Para receber a vacina, basta apresentar o cartão de imunização e CPF ou cartão do SUS.

Serão ofertadas às crianças de até sete anos de idade (seis anos 11 meses e 29 dias) as vacinas: BCG, Hepatite B, Penta, Pólio inativada, Pólio oral, Rotavírus, Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Febre amarela, Tríplice viral (SCR – sarampo, caxumba e rubéola), DTP, Hepatite A e Varicela.

Já para as de sete anos até menores de 15 serão as seguintes vacinas: Hepatite B, Febre amarela, Tríplice viral, Difteria e tétano (dT), Meningocócica ACWY, HPV quadrivalente e dTpa.

Aqueles que desejarem atualizar as doses referentes à Covid-19 e Influenza (gripe), devem seguir as especificações de acordo com a faixa etária.

A partir de segunda-feira (28), os cachoeirenses podem procurar qualquer sala de vacinação do município para receber as doses. A campanha vai até 16 de setembro, com o Dia D programado para 2 de setembro.

“A campanha de multivacinação é uma excelente oportunidade para a atualização da caderneta de vacinação de todos os públicos. Não deixe de participar e se proteger contra as doenças”, convida o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.