Prefeito de Cachoeiro determina retirada de propaganda polêmica

Após uma grande repercussão na tarde desta terça-feira (15), o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, se posicionou e determinou a retirada de uma propaganda polêmica, veiculada em dois outdoors instalados na cidade.

Expostas em locais de grande movimentação, em frente ao Shopping Sul e em frente ao Perim Center, as propagandas incentivam o turismo sexual, uma vez que fazem a divulgação de um site especializado em garotas de programa, focando nos visitantes da Cachoeiro Stone Fair, que será realizada na próxima semana.

Victor publicou a decisão em suas redes sociais. “Pessoal, esse tipo de propaganda não agrega em nada a imagem da cidade que estamos construindo. Determinei nossa equipe de posturas a retirada imediata do material”, escreveu em sua conta no Instagram.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Noemi Borges, também se posicionou contra a publicidade.

