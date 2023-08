Prefeitura de Castelo abre processo seletivo para vários cargos, confira!

A Prefeitura de Castelo, por meio da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, divulgou nesta quinta-feira, 24 de agosto, o edital do Processo Seletivo Simplificado SEMAD – 01/2023. As vagas disponíveis variam do ensino fundamental incompleto ao ensino SUPERIOR completo com vistas à contratação temporária para atendimento às necessidades de excepcional interesse público.

As inscrições serão realizadas no “Teatro Municipal Artênio Merçôn”, localizado na Praça Três Irmãos, entre os dias 28 de Agosto à 01 de Setembro, das 09:00 às 12:00 e 14:00 às 16:00.É necessário que os candidatos levem os documentos originais e cópias, EM ENVELOPE.

Qualquer pessoa acima de dezoito anos pode participar do processo que exige tempo de serviço e títulos, ou seja, o candidato deverá comprovar através de documentos as experiências profissionais e de cursos que já tenha participado.

As vagas oferecidas são para os cargos: Administrador; Contador; Médico Veterinário; Psicólogo; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Eletricista; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Florestal; Engenheiro Civil; Engenheiro Agrimensor; Biólogo; Arquiteto; Economista Doméstico; Eletricista; Operador de Serviços Urbanos (Vigia); Operador de Serviços Urbanos (Gari); Operador de Serviços Urbanos (Coletor); Operador de Serviços de Obras Públicas; Operador de Serviços de Conservação de Estradas; Operador de Serviços de Oficina, Veículos e Equipamentos; Operador de Serviços de Higiene, Asseio e Limpeza; Operador de Serviços Administrativos; Pedreiro; Soldador; Eletricista de Veículos; Mecânico; Pintor; Técnico em Contabilidade; Técnico em Informática; Técnico em Serviços Gerenciais; Técnico em Agropecuária; Cozinheiro e Cuidador de Idosos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (28) 3542 – 6300.

Acesse o edital completo clicando AQUI