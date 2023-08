Prefeitura do Rio investiga dança com ‘Cavalo Tarado’ em escola municipal

Em suas redes sociais, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), postou nesta segunda-feira, 28, um vídeo em que demonstra indignação acerca da apresentação da música “Cavalo Tarado” ocorrida em uma unidade da rede pública municipal na última semana. No registro, Paes demonstra “indignação e repúdio” pela performance, pois, segundo ele, não se trata de conteúdo destinado ao público infantil. “Gente, eu recebi esse vídeo absurdo aqui e eu queria entender o que se passa na cabeça de alguém que acredita que isso aqui é algo que possa ser apresentado para crianças. Eu reagi como qualquer pessoa lúcida que vê essa gravação: com muita indignação e com repúdio. Criança está na escola para estudar, para aprender, para desenvolver as habilidades”, inicia o chefe do Executivo carioca. “Nós vamos endurecer o controle sobre qualquer apresentação, atividade ou palestras feitas nas escolas municipais da cidade, principalmente por esses grupos independentes, para que isso não volte a acontecer. Eu não admito que a gente desperdice tempo e exponha as crianças a esse tipo de conteúdo. Não é possível que alguém considere adequado ao ambiente escolar”, completa.

A Secretaria municipal de Educação (SME) anunciou que abriu sindicância para apurar em que se circunstâncias foram aprovadas a apresentação no Ciep municipal Luiz Carlos Prestes, que fica na Cidade de Deus, Zona Oeste da capital. A performance musical gerou críticas pelas coreografias de forte apelo sexual ao som da música “Cavalo Tarado”. As crianças estão no pátio da colégio e quando a música começa a tocar aparece uma mulher com máscara de cavalo cavalgando em cima de um homem, ela está acompanhada de mais três bailarinos que fazem passinhos de funk.

A SME anunciou que abriu sindicância para apurar a origem da apresentação do grupo de dança. A instituição ainda emitiu nota repudiando a cena, e afirmando que os componentes da equipe de dança agiram de “má fé”, pois não se trata de uma apresentação de classificação livre.

Leia a íntegra da nota de Secretaria municipal de Educação do Rio de Janeiro:

“A Secretaria Municipal de Educação repudia completamente a apresentação que foi realizada por um grupo artístico independente no CIEP Luiz Carlos Prestes. De imediato, já foi proibida qualquer apresentação do grupo nas unidades da rede municipal. Também foi aberta uma sindicância. O grupo agiu de má fé e encaminhou diretamente para a escola uma proposta de espetáculo com classificação livre, ou seja, para todas as idades. Conteúdo, no final da apresentação, exibiram conteúdo completamente inadequado para as crianças. A Secretaria reforça que é a favor de manifestações artísticas culturais, mas que sejam apropriadas para o ambiente escolar e de acordo com a faixa etária”.

