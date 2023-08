Preta Gil celebra aniversário em reflexão sobre vida: ‘Não luto mais só’

Preta Gil completou 49 anos na última terça-feira (8). No Instagram, a artista celebrou o aniversário com uma reflexão sobre sua trajetória e experiência de “quase morte”.

No início do ano, a cantora foi diagnosticada com câncer no intestino. “A vida é ma dádiva e muitas vezes não nos damos conta do quão lindo é o fato de estarmos vivos e nos tornamos seres mais evoluídos com o tempo”, iniciou.

“Eu falo isso, porque eu mesma por muito tempo foquei minha existência em correr, trabalhar para conquistar coisas materiais e isso é vazio e raso, diante da grande lição de simplesmente ser, que esta professora vida quis me ensinar. Depois de passar por uma quase morte e estar lutando contra uma doença muito difícil, eu conversei muitas vezes com Deus e falávamos do propósito dessa segunda chance”, escreveu.

Em seguida, Preta refletiu sobre seu propósito de vida: “Estou aqui hoje, completando 49 anos de uma vida cheia de batalhas, muitas vitórias, muito amor, poucas decepções, pronta para continuar lutando e para que sejamos cada dia mais livres de amarras, dogmas, crenças limitantes e preconceitos”.

“Quero reafirmar que vim aqui para servir a alegria, a paz e o amor. Tenho muito a fazer e agradeço tudo que se passou. Compreendi que não luto mais só, tenho a lealdade de meus amigos, meus fãs e família. Hoje eu sei que juntos somos infinitos. O passado já passou, vivo o presente de existir aqui e agora, e certa de que o meu futuro será ainda melhor”, concluiu.

Estadão Conteúdo