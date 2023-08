Preta Gil tem encontro emocionante com Simony em hospital: “Vamos juntas”

Preta Gil mostrou em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (29), a visita que recebeu da cantora Simony no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. No vídeo, a ex-integrante da Turma do Balão Mágico se emocionou ao abraçar a Preta. As duas enfrentaram o diagnóstico de câncer de intestino.

“Como esperei por esse encontro, @simonycantora você é luz pura, sua força me dá força, obrigada por não soltar minha mão durante esse tratamento!!!! Te amo. Vamos juntas receber essa cura que já veio pra nós!!!”, escreveu Preta na legenda.

Simony descobriu o câncer em agosto de 2022 e enfrentou a doença até julho deste ano, quando o tumor entrou em remissão. Preta Gil, por sua vez, foi submetida a uma cirurgia para retirada de tumor no intestino no dia 16 de agosto.

A artista continua no hospital e afirmou que deve receber alta na próxima semana. A cantora confirmou ainda que irá morar provisoriamente em São Paulo por três meses porque precisa ficar perto dos médicos.

Estadao Conteudo