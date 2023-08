Projeto Iúna Tampinhas: reciclagem que vira cadeiras de rodas

Um projeto idealizado por uma artesã de Iúna está buscando juntar solidariedade e consciência ecológica. O projeto Iúna Tampinhas, segundo sua autora, Fátima Aparecida Amorim, visa justamente conscientizar a população sobre o descarte correto de materiais recicláveis. E, ao mesmo tempo, ajudar quem mais precisa.

Fátima é uma artesã que utiliza diversos tipos de materiais recicláveis para a produção de suas peças. Por isso, destaca que o descarte correto desses materiais tem grande importância para o meio ambiente. Destacando que existem vários tipos de tampas plásticas em garrafas de água, refrigerantes, sucos, produtos de higiene pessoal, de limpeza e muitas outras que sejam feitas de plástico e outros materiais que podem ser reciclados.

Fátima oloca que o projeto precisa de muito apoio público (Foto Ass. Com. Câmara de Iúna).

E além de seu objetivo ecológico, o projeto Iúna Tampinhas também tem a finalidade de arrecadar fundos para uma causa social e de saúde. Como explica Fátima Amorim, as tampinhas que forem arrecadadas serão utilizadas na compra de cadeiras de rodas e de banho que vão ser entregues para famílias carentes. “E são necessários 150 quilos de tampinhas para adquirir uma cadeira de rodas”, exemplifica Fátima Amorim.

Iúna tampinhas apresentado oficialmente

Na última quinta-feira (17), inclusive, Fátima Amorim esteve na Câmara Municipal de Iúna, para apresentar oficialmente o projeto Iúna Tampinhas. O mesmo está sendo divulgado em escolas, igrejas, bares e lanchonetes. “Com isso, acredito que as pessoas vão começar a contribuir”, afirma. “E eu também já tenho muitas amigas e amigos juntando tampinhas”, ressalta.

Fátima também coloca que o projeto Iúna Tampinhas precisa de muito apoio público, como a Prefeitura e a Câmara, para que entre no ritmo e traga resultados positivos, dentro de seus objetivos. “A gente precisa de muito apoio, até mesmo do nosso município, de todas as pessoas que realmente desejam ver o que é lixo se transformar em um bem que vai ser adquirido para pessoas necessitadas”, conclui.