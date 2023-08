Que tal assistir um filme? Confira a programação nos cinemas de Cachoeiro

O filme ‘As Tartarugas Ninja: Caos Mutante‘ está em lançamento nesta quinta-feira (31), e vai até o próxima quarta-feira (6), em todos os cinemas de Cachoeiro.

Os irmãos Tartaruga enfrentam um misterioso crime, mas logo se metem em confusão quando um exército de mutantes é lançado sobre eles.

Confira o trailer oficial do filme:

Sala 01

Elementos 2D

Todos os dias – 16h00 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Besouro Azul 2D

Todos os dias – 18h15 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Fale Comigo 2D

Todos os dias – 20h45 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Sala 02

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante 3D

Todos os dias – 16h30 18h45 (Dublado)

Toc Toc Toc: Ecos do Além 2D

Todos os dias – 21h00 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Sala 03

O Porteiro 2D

Todos os dias – 16h45 18h30 (Nacional)

Megatubarão 2 – 3D

Todos os dias – 20h20 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Sala 04

Gran Turismo – De jogador a Corredor 2D

Todos os dias – 16h00 18h40 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Drácula: A Última Viagem do Demeter 2D

Todos os Dias – 21h15 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Sala 01

O Porteiro 2D

Todos os dias – 17h15 19h00 (Nacional)

Fale Comigo 2D

Todos os dias – 20h50 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Sala 02

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante 3D

Todos os dias – 16h40 18h45 (Dublado)

Gran Turismo – De Jogador a Corredor 2D

Todos os Dias – 20h50 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Sala 03

Elementos 3D

Todos os dias – 16h00 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Megatubarão 2 – 3D

Todos os dias – 18h15 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Besouro Azul 2D

Todos os dias – 20h40 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

