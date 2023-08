Fim de semana chegando e é hora de se programar. Que tal um cineminha? Confira a programação nos cinemas de Cachoeiro, desta quinta-feira (3) até a próxima quarta-feira (9).

Sala 01

Oppenheimer 2D

Sala 02

Barbie 2D

Sala 03

Megatubarão 2 3D

Sala 04

Elementos 2D

Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1 – 2D

Sala 01

Barbie 2D

Sala 02

Megatubarão 2 – 3D

Sala 03

A Pequena Sereia 3D

Elementos 3D

Oppenheimer 2D

