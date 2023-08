Queijo gigante de Muniz Freire é destaque na Feira dos Municípios

O tradicional queijo gigante de Itaici, distrito de Muniz Freire, é um dos destaques da região do Caparaó Capixaba, na Feira dos Municípios 2023. O queijo, que na última edição da Festa do Leite e do Queijo de Itaici, em junho desse ano, chegou a 800 kg, será apresentado em uma versão menor, de cerca de 100 kg. Ele está sendo servido na área de eventos da feira, desde a abertura oficial do evento que aconteceu às 14 horas.

O queijo que está sendo degustado na Feira dos Municípios, por uma questão de logística, saiu pronto de Muniz Freire, em um caminhão refrigerado. Ele está sendo servido puro ou acompanhado de doce de mamão cremoso, como manda a tradição do município. O doce de mamão é preparado pelas mulheres da comunidade.

O secretário de Desporto, Cultura e Turismo de Muniz Freire, Mário Spadetti, conta que a ideia do queijo gigante surgiu há nove anos, dentro da própria comunidade de Itaici e, desde então, só vem crescendo. “Como Itaici é a maior bacia leiteira de Muniz Freire, nada melhor para representar o distrito que o queijo gigante da Festa do Leite e do Queijo de Itaici”, afirma.

Queijo gigante é preparado por moradores

Totalmente artesanal, o queijo é preparado por moradores da comunidade. Eles contam com o suporte dos profissionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, para garantir que a produção seja feita dentro das normas da Vigilância Sanitária.

Além do queijo gigante de Itaici, a cultura de Muniz Freire será representada, na Feira dos Municípios, pela apresentação de “A história de Boi Azulão e Sinhazinha”. Trata-se de uma versão local e original, do tradicional Bumba meu Boi. A apresentação acontecerá no sábado (2), às 15 horas, na área de eventos.

Além de Muniz Freire, outros municípios da região do Caparaó Capixaba estão representados com estandes na Feira dos Municípios 2023. Neles, os visitantes terão informações sobre a história, cultura e turismo de cada um deles. Os municípios da região são conhecidos por suas belezas naturais, tradições e patrimônio histórico. Estão na feira, representando a região, os municípios de Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado.

Confira alguns dos estandes da região na Feira dos Municípios