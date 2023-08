Reforma ministerial pode acontecer ainda em agosto, diz Simone Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta terça-feira, 15, que a reforma ministerial pode ocorrer ainda este mês, nem que seja para que uma parte apenas seja completada no ano que vem. “A reforma ministerial urge, se faz necessária. Lula sabe disso”, afirmou, citando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o evento “Sob o Olhar Delas”, organizado pela XP Inc., em Brasília.

“Eu acho que pode acontecer em agosto ainda, podendo ficar uma parte para 2024. São ajustes finos que precisam ser feitos e dar tranquilidade para 1 de setembro operacionalizar tudo o que vamos entregar”, continuou, citando PPA, aprovação do arcabouço, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e até a formatação do Projeto de Lei de Orçamento Anual (PLOA), que precisa começar a ser discutido até o final do ano.

Estadão Conteúdo