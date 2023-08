Réplica da Moqueca Capixaba chega à Prefeitura de Anchieta para divulgar festival

A réplica de uma Moqueca Capixaba, que iniciou sua trajetória de exposição itinerante pelo Estado no último dia 7, na Assembleia Legislativa, chegou à sede da Prefeitura de Anchieta, onde foi recepcionada pelo prefeito Fabrício Petri e servidores, nesta segunda-feira (28).

A iniciativa tem como propósito divulgar o 7º Festival da Moqueca Capixaba, que acontecerá de 7 a 10 de setembro, no balneário de Castelhanos, em Anchieta.

A obra da réplica da moqueca capixaba é de autoria da artista Marly Kastro, que se especializou em produzir réplicas desse ícone da gastronomia capixaba, desde tamanhos minúsculos até essa panela, com um metro e dez centímetros de diâmetro.

A obra de arte já passou pela Assembleia Legislativa, shoppings Moxuara e Boulevard, sedes do Sebrae e da Aderes, além do shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim. Já em Anchieta, pode ser visitada na cafeteria Rerigtiba, no Santuário de São José de Anchieta e agora no hall da prefeitura. Amanhã (29) seguirá para a Câmara de Vereadores e na quarta (30) será transportava por carreata ao balneário de Castelhanos, encerrando a exposição itinerante.

“Apesar de bem grande, a moqueca cenográfica fica até pequena perto do ‘moquecão’ que é preparado durante o Festival da Moqueca de Castelhanos. A maior e melhor legítima moqueca capixaba vai consumir este ano mais de 400 kg de peixe, sendo servida no sábado, dia 9 de setembro”, adiantam os organizadores.

Para o prefeito Fabrício Petri, o festival representa um importante produto turístico do município e movimenta a economia local. “O festival atrai muitos turistas para a nossa cidade e ainda contribui para a geração de emprego e renda, fomentando o movimento em nossos comércios e demais serviços”, disse.

O Festival acontece durante o feriadão da Independência. Além de muita moqueca boa, o evento irá oferecer apresentações musicais e culturais, aulas show de gastronomia com o renomado Chef Juarez Campos, estandes de agroindústrias e artesanato, cerveja e cachaças artesanais, área infantil com recreação e oficinas de produção de panelas de barro com as Paneleiras de Goiabeiras. A entrada será franca.

O evento é realizado pela Associação Comercial do Balneário de Castelhanos, com apoio da Prefeitura de Anchieta e do governo do Estado, por meio das secretarias de Turismo, de Desenvolvimento e das Mulheres, e tem patrocínio do Sicoob e de parceiros locais.

Anchieta é a Capital Estadual da Moqueca Capixaba e dos Frutos do Mar, instituído por lei.

Foto: Divulgação