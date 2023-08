Rochativa promove inclusão de alunos da rede pública através do ballet

Ballet ou balé, por definição é uma dança de origem italiana que demanda muita flexibilidade, alinhamento e boa distribuição do peso por parte dos bailarinos. É um desfile de movimentos que encantam e fascinam as pessoas, com a elegância de quem os executa e também por seu figurino deslumbrante.

O ballet provoca um encantamento especial nas crianças uma vez que a dança, faz com que os pequenos sonhem com a oportunidade de adentrar nesse universo de fantasia.

Com o objetivo de inserção neste ambiente que foi criado o projeto Ballet Rochativa, buscando promover a oportunidade para crianças carentes de escolas públicas municipais e estaduais e em vulnerabilidade social aprenderem sobre essa arte, e também conhecer um pouco mais sobre a cultura nacional.

“É uma excelente chance que essas crianças têm de fortalecer o desenvolvimento cognitivo, educacional, social e cultural, pois nas aulas de ballet são ensinados e cobrados dos alunos, o autocontrole, respeito consigo e com o próximo, responsabilidade, asseio, equilíbrio, concentração e disciplina”, explica Daniele Henrique, pedagoga da Rochativa.

As aulas são ofertadas nas dependências escolas públicas Municipais, Estaduais e em Instituições parceiras, sendo a Rochativa, responsável por contratar os professores e fornecer os uniformes. Nas escolas são ensinadas as técnicas de Ballet com profissionais capacitados, usando espaços cedidos no contra turno escolar.

De acordo com a pedagoga, a Rochativa pretende promover apresentações do ballet em teatros e outros ambientes públicos. “É mais uma forma de prestigiar o trabalho das crianças, dos professores e também valorizar o esforço dos pais”, comenta.

O Ballet Rochativa surge como forma de auxílio escolar, valorizando a autoestima e a de socialização. “É uma forma de conhecer algo novo e através das experiências dos professores identificar talentos. Significa também uma chance para as crianças e adolescentes perceberem que existe um mundo além da televisão, Jogos de videogames e o celular”, complementa.

O Ballet Rochativa é um projeto realizado através do Ministério da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal e com o patrocínio de: Bramagran, Decolores, Cajugran, Magban, Cofril e Unimed Sul Capixaba

A instituição

Rochativa Responsabilidade Social é uma associação sem fins lucrativos do setor de Rochas Ornamentais do Espirito Santo, que atua com projetos sociais, voltados para a infância e adolescência.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação