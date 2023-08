Saiba como a polícia frustrou ataque em escola de Cachoeiro

Na tarde da última quarta-feira (9), a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), no Espírito Santo, revelou os detalhes da ação, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão contra um adolescente de 15 anos, que ameaçava praticar um atentado contra uma escola em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil (PCES), José Darcy Arruda, o caso é um alerta aos pais, que devem ficar atentos aos comportamento dos filhos e levar à serie qualquer fato diferente. “O adolescente tinha todo planejamento elaborado. Não sabemos se ia invadir, mas não podemos subestimar. Se acontecesse de fato, se ele implementasse a ação, seria uma tragédia. O DEIC tem trabalhado muito nessa situação. Toda notícia que chega, dando conta de um possível ataque, temos que investigar. Isso nos deixa triste, mas também é um alerta aos pais: que não achem que é brincadeira de criança”, disse o delegado.

De acordo com o titular da DRCC, delegado Brenno Andrade, o Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça, em Brasília, teria identificado publicações do adolescente no aplicativo Discord, onde falava sobre ter planejado um atentado a uma escola da cidade.

“Ele fazia publicações no Fórum do aplicativo. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, ele disse que planejava os ataques desde os 12 anos. Ele não tinha acesso as armas da casa, mas já foi atirar com o pai, que é atirador esportivo”, contou o delegado.

Na residência do menor, foram encontrados vários materiais que poderiam ser utilizados em um futuro ataque. “Ele disse que sofria bulling de professores e alunos da escola, mas que tudo isso, sobre o ataque, não passava de uma brincadeira”, continuou.

“A PC não acha que é uma brincadeira, vamos sempre adotar medidas. Ele tinha imagens de meninas se automutilando com símbolos nazistas. Ele disse que sentia prazer e chegou a pedir uma menina na internet para se automutilar”, frisa o delegado.

Durante as buscas, o pai do adolescente recebeu voz de prisão e foi preso em flagrante por posse irregular de arma. Essa arma estava dentro de um cofre e ele garantiu que o adolescente não tinha acesso. Ele foi encaminhado até a delegacia, onde foi autuado em flagrante, pagou fiança no valor de R$ 3 mil e vai responder em liberdade.

As investigações vão continuar para identificar se existem outras pessoas envolvidas.

“A divulgação dessa caso não é para fomentar que outras pessoas façam. Nós queremos alertar. Alertar os pais, diretores de escola e professores, que observem esses comportamentos de isolamento e que também analisem os comportamentos de crianças e adolescentes”, completa o delegado Darcy Arruda.