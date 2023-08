Santa Casa e Lar Adelson Rebello Moreira prestam homenagens no Dia dos Pais

No próximo domingo (13) será comemorado o Dia dos Pais. E para homenageá-los, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro e o Lar Adelson Rebello Moreira prepararam uma programação especial.

Para os idosos, a programação já começou nesta sexta-feira (11), com decoração temática no Lar e lanche com cardápio especial.

Já na Santa Casa, foi realizada uma palestra para os funcionários com o tema: Pai, exemplo de amor, ministrada pelo palestrante Arnaldo Cunha. Além do encontro, os colaboradores que são pais também receberam brindes oferecidos pelo hospital.

E no domingo, os pais que estiverem internados receberão uma visita da equipe do hospital que levarão uma lembrança personalizada.

A coordenadora do Grupo de Humanização da Santa Casa, Vívian de Paula, lembrou que essa iniciativa é realizada todos os anos pelo hospital para que os pais se sintam acolhidos nessa data especial em que eles não poderão estar em casa com a família.

“O que a gente quer é fazer com que eles se sintam bem mesmo estando internados. A gente entende que gestos como esses ajudam no tratamento do paciente e trazem um pouco mais de alegria nesse momento difícil”, disse.