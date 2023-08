Santos tem mais de 50% de chances de ser rebaixado no Brasileirão

Na zona de rebaixamento desde a 18ª rodada, o Santos vive um drama particular no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há cinco jogos na competição, a torcida alvinegra começa a temer que o clube possa, pela primeira em sua história, disputar a Série B. Segundo projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que analisa os números consolidados ao término do primeiro turno.

Na 17ª posição, o Santos somou 18 pontos em 19 jogos, com quatro vitórias e seis empates. Atrás dele, apenas Coritiba, Vasco e América-MG tem campanhas piores. Na projeção da UFMG, o clube paulista tem 54,5% de chances de ser rebaixo nesta temporada – justamente a quarta pior probabilidade. Os demais clubes no Z-4 têm 75,5%, 76% e 89%, respectivamente.

O Santos nunca disputou a segunda divisão do Brasileirão. Em outros anos, chegou a lutar contra o rebaixamento, mas resistiu. Nesta temporada, além das dívidas, o clube passa por problemas internos. Falcão, então diretor esportivo, entregou seu cargo após denúncias de importunação sexual. Além disso, desde o início do ano, já teve três treinadores: Odair Hellmann, Paulo Turra e Diego Aguirre.

De acordo com a projeção, o risco de rebaixamento nesta temporada inexiste com 50 pontos; a partir dos 45, número “mágico” para as contas dos torcedores das equipes que lutam contra o descenso, as probabilidades são inferiores a 3%. Para chegar a essa marca, o Santos precisaria de 27 pontos no segundo turno – nove vitórias em 19 rodadas.

Estadao Conteudo