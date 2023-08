São Paulo perde para o América-MG com um a mais e se distância do G-6

Em um jogo recheado de emoções no segundo tempo, o América-MG bateu o São Paulo, na Arena Independência, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Jogando com um a menos desde a metade da etapa complementar, os mineiros marcaram o gol da vitória perto dos acréscimos e seguraram o ímpeto dos paulistas, que, mesmo pressionando, não conseguiram furar a defesa no final.

O resultado foi essencial para a equipe de Fabián Bustos se manter viva na briga contra o rebaixamento após dez jogos sem triunfos, já que a fez subir para 13 pontos e diminuir a diferença para o Bahia, 16º colocado, com 21, que perdeu para o Botafogo. Os comandados de Dorival Júnior, agora com 28 pontos, perderam a chance de se aproximar do G-6 e começam a ficar mais dependentes de ganhar a Copa do Brasil para ir à Libertadores de 2024.

Já prejudicado com lesões em seu elenco, o América-MG teve preocupações com Ricardo Silva logo no começo da partida. O zagueiro caiu de mau jeito em disputa com James Rodríguez e sentiu dores no ombro esquerdo, mas conseguiu retornar ao campo após atendimento médico.

A primeira chance clara foi aos 11 minutos, para os donos da casa. Danilo Avelar subiu mais que a zaga do São Paulo em escanteio e cabeceou no canto direito de Rafael, que se esticou para evitar o gol. Dois minutos depois, o América-MG roubou a bola no meio-campo e, na sobra de uma jogada entre Mastriani e Felipe Azevedo, Rodriguinho finalizou rasteiro para fora.

Emmanuel Martínez recebeu o primeiro cartão do jogo aos 18 minutos ao interromper um contra-ataque do São Paulo, que ainda não ameaçava, mas mantinha a posse de bola. Os mineiros levavam perigo na bola aérea e acionavam constantemente o lado direito com saídas em velocidade.

Aos 23, o América-MG construiu pela esquerda: Marlon correu até a linha de fundo e levantou no primeiro poste para Juninho, que cabeceou por cima do gol de Rafael. Na casa dos 34, Matheus Cavichioli impediu cruzamento perigoso de Nathan e iniciou nova trama, que culminou em finalização de Felipe Azevedo dentro da área, obrigando o goleiro são-paulino a trabalhar mais uma vez. Foi a última boa chance da etapa inicial.

Vendo sua equipe não finalizar uma única vez, o Dorival Júnior colocou Lucas Moura no segundo tempo, em busca de mais efetividade no ataque. Aos dois minutos, João Moreira deu o primeiro chute do São Paulo no jogo, batendo colocado de fora da área no canto esquerdo de Cavichioli, que defendeu sem sustos.

Os paulistas tiveram mais volume de jogo na etapa complementar e começaram a subir a marcação, forçando erros do América-MG, que tentava, assim como no primeiro tempo, sair rapidamente pelas pontas.

E a tática deu certo aos 16: Rodriguinho tabelou com Felipe Azevedo na direita, recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro para Mastriani, que apareceu na pequena área e tocou para a rede, abrindo o placar para os donos da casa. O lance ainda teve análise do VAR para checar se o lateral estava em posição regular, e o gol foi confirmado.

Em busca do empate, o São Paulo colocou alguns de seus titulares em campo, como o atacante de referência Calleri, mas os mineiros seguiam mais perigosos. Felipe Azevedo fez jogada individual aos 23 e quase saiu de frente para a meta de Rafael, até a zaga desarmá-lo. Michel Araújo tentou de fora da área na sequência do lance, mas o chute foi em cima de Cavichioli.

O América-MG teve um baque aos 26 minutos: Mastriani, autor do primeiro gol, foi expulso após falta dura em Welington. O lance gerou uma pequena confusão em campo, e sobrou para Arboleda, ainda no banco, que levou vermelho por reclamação. O atacante alviverde saiu do jogo muito contrariado e pediu para o VAR rever o castigo, mas não foi atendido.

Com um a menos em campo, Fabián Bustos teve que adaptar a tática e fazer sua equipe jogar mais recuada, mas não resistiu muito tempo. Aos 33, Calleri recebeu passe na área e foi derrubado por Iago Maidana. Rodrigo Pereira de Lima marcou o pênalti.

Alexandre Pato, que havia entrado no segundo tempo, foi o encarregado da cobrança e, por pouco, não desperdiçou: Cavichioli defendeu o primeiro chute, mas deu rebote no pé do atacante, que marcou na sequência.

O São Paulo teve uma grande chance aos 42. Pablo Maia finalizou de longe, a bola bateu em Pato e sobrou para Luciano, que mandou para fora. Três minutos depois, o América-MG puniu: Daniel Borges infiltrou na área pela direita e, cercado pela marcação, conseguiu cruzar; Juninho ajeitou para Rodrigo Varanda, que chutou forte no ângulo, desempatando o duelo.

Rodrigo Pereira de Lima deu dez de acréscimo e, a partir daí, Dorival Júnior colocou seu time inteiro para frente. Lucas Moura tentou um chute rasteiro da entrada da área aos 48, mas Cavichioli segurou. O atacante finalizou mais uma vez pouco depois, desta vez, por cima. O América-MG conseguiu segurar a pressão e encerrou o jogo com a vitória.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 1 SÃO PAULO

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Rodriguinho (Breno), Iago Maidana, Ricardo Silva e Danilo Avelar; Marlon (Éder), Lucas Kal (Daniel Borges), Juninho e Emanuel Martínez; Mastriani e Felipe Azevedo (Rodrigo Varanda). Técnico: Fabián Bustos.

SÃO PAULO – Rafael; Nathan, Alan Franco, Matheus Belém e João Moreira (Welington); Luan (Calleri), Pablo Maia, James Rodríguez (Alexandre Pato), Michel Araújo e Wellington Rato (Luciano); Juan (Lucas Moura). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS – Mastriani, aos 16, Alexandre Pato, aos 35, e Rodrigo Varanda, aos 45 do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

CARTÕES AMARELOS – Emmanuel Martínez, Felipe Azevedo, Breno, Juninho, Iago Maidana (América-MG); Matheus Belém (São Paulo).

CARTÕES VERMELHOS – Mastriani (América-MG); Arboleda (São Paulo).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

