Secretário entra na mira da polícia após ameaçar mulher que filmava obras

O secretário municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior de Vargem Alta, Ademir Demartini, entrou na mira da Polícia Civil do Espírito Santo sob a suspeita de ter cometido o crime de ameaça contra uma mulher na última quarta-feira (9).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado na instituição, a vítima afirma que o secretário pegou o celular da mão dela e arremessou contra a mesa de um restaurante, após ter percebido que ela estava filmando a realização de obras na região central da cidade.

Um vídeo que circula na rede social, mostra o momento em que uma pessoa filma uma retroescavadeira e é interrompida bruscamente por um homem.

Em depoimento à Polícia Civil, a mulher ainda aponta que o suspeito ligou para ela e proferiu ameaças.

“foi quando o Ademir ligou para a mesma e disse que não sabia com quem estava mexendo e falou para abrir os olhos”. Também ressaltou que “estava fazendo o serviço a mando do Elieser e que se tivesse que pedir exoneração, a comunicante teria que abrir o olho com ele”, descreve a ocorrência.

O Elieser a quem o suspeito se refere, trata-se do prefeito de Vargem Alta, Elieser Rabello (MDB).

O que a prefeitura diz

A reportagem entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Vargem Alta, que afirmou que ainda apura o ocorrido.

“A Prefeitura de Vargem Alta não vai se manifestar, pois está apurando os fatos”, disse em nota.