Secretários de Desenvolvimento e Inovação se reunirão em Alegre

O prefeito de Alegre e diretor de Inovação e Cidades Inteligentes da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), Nirrô Emerick, foi o anfitrião do encontro do Fórum de Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que aconteceu na sede da Amunes, em Vitória.

No encontro, realizado no último dia 22, participaram secretários e representantes de mais de 30 municípios do Estado, apresentando as ações de fomento à inovação que estão sendo implantadas e em execução em cada município, compartilhando com os colegas as experiências, os avanços e as dificuldades. A próxima freunião está marcada para os dias 14 e 15 de setembro, em Alegre.

O diretor da Amunes, prefeito Nirrô Emerick, enfatizou a importância da troca de informações e experiência entre os municípios capixabas, considerando que o tema da inovação ainda é relativamente novo e que muitos municípios são pequenos, sem estrutura e secretaria definida, mas que o poder público é um facilitador e criador de condições para o desenvolvimento da inovação.

Emerick antecipou que o município sediará a Feira de Inovação, voltada para a cadeia do Agronegócio (Agritec), trazendo todo ecossistema de inovação capixaba para a região.

“Oportunamente o Fórum de Secretários de Desenvolvimento Econômico e Inovação, composto por diversos municípios realizará um encontro durante a feira, com o objetivo de interiorizar o debate sobre o tema. Esperamos uma participação maior essa reunião, que discutirá a cooperação regional com objetivo de preparar o movimento para às necessidades da indústria da inovação”, disse o prefeito.