Serra promove campanha de multivacinação neste sábado (26)

A Prefeitura da Serra dá início neste sábado (26) à Campanha Nacional de Multivacinação voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos.

O objetivo é atualização da Caderneta de Vacinação. Todos os imunizantes previstos no calendário para esta faixa etária estarão disponíveis ao público em diversos pontos da cidade.

Serão aplicadas doses de todas as vacinas de rotina, inclusive vacinas contra a covid-19 e influenza. A campanha acontece até o dia 16 de setembro. O Dia D está programado para 2 de setembro, quando será realizada uma grande ação na biblioteca de Valparaíso.

Para se vacinar, é importante levar documento pessoal com foto, CPF ou cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

Confira os dias e locais da Campanha de Multivacinação:

Sábado (26)

– Unidades de saúde de Jacaraípe, Feu Rosa, Novo Horizote, Serra Sede, Jardim Carapina, Nova Almeida, das 8 às 16 horas.

– Shopping Montserrat, das 9 às 17 horas.

Domingo (27)

– Shopping Montserrat, das 10 às 17 horas.

– De segunda a sexta-feira

Em todas as unidades de saúde, de acordo com o horário da sala de vacinação de cada uma.

