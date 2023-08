Servidores municipais recebem auxílio-alimentação nesta sexta (11)

Em virtude do Dia dos Pais, que será celebrado no domingo (13), a Prefeitura de Cachoeiro antecipará, para esta sexta-feira (11), o pagamento do auxílio-alimentação de agosto aos servidores municipais.

A data regular para pagamento desse benefício mensal é o dia 15 de cada mês. A antecipação foi planejada para auxiliar os servidores em suas compras para a celebração da data especial, mas também para estimular o consumo no comércio local durante esse período.

“Com essa medida, pensada para o bem-estar dos nossos mais de 6 mil servidores e suas famílias, vamos adiantar a injeção de mais de R$ 3 milhões na economia local, contribuindo para potencializar ainda mais o consumo nessa época”, afirma o prefeito Victor Coelho.