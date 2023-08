Sobe para cinco o número de cachoeirenses mortos em acidente no Rio de Janeiro

O número de cachoeirenses mortos no grave acidente ocorrido na tarde do último domingo (27), na BR-493, no município de Magé, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, subiu para cinco. Rafael Canuto Andrade, e a namorada, Iasmin Silva Bittencourt, de 24 anos, não resistiram aos ferimentos.

Os pais de Rafael, Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, de 66 anos, e Soraia Brunhara Canuto Andrade, de 61 anos, além da amiga do casal, a advogada Adélia de Souza Fernandes, de 79 anos, morreram no local do acidente.

Os cinco voltavam de Campinas, em São Paulo, onde participaram de um evento do Lions Clube, para Cachoeiro de Itapemirim. O veículo em que estavam colidiu de frente com uma carreta. A dinâmica do acidente não foi esclarecida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Lions Clube Frade e a Freira, no qual as vítimas faziam parte, divulgaram uma nota de pesar. “Com muita tristeza, informamos o falecimento do CL PDG Deocleciano Fonseca, da CaL Soraya Brunhara e da PDG Adélia de Souza Fernandes. Que Deus conforte os familiares”.

Foto: Reprodução/Montagem

O Lions Clube de Itaperuna também se manifestou “com profundo sentimento de tristeza e pesar os falecimentos do CL e das CaL’s: Ex-PDG CaL Adélia de Souza Fernandes, Ex-PDG CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, sua esposa CaL Soraya Brunhara Canuto de Andrade e seu filho Rafael e a noiva Yasmin, todos de LC de Cachoeiro do Itapemirim, ocorrido em grave acidente enquanto retornavam da RCG do Distrito Multiplo DMLC em Campinas-SP. Toda família leonística se sente consternada com o ocorrido e se solidaria com os familiares e amigos rogando a Deus conforto aos corações e serenidade neste momento de profunda dor”.

Detran|ES lamenta morte de funcionária

Soraia Brunhara Canuto Andrade era a chefe da Divisão de Administração do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), em Cachoeiro de Itapemirim. Por conta da tragédia, a Ciretran de Cachoeiro de Itapemirim não teve atendimento ao público nesta segunda-feira (28). Seu esposo, Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, também já foi chefe da Ciretran do município

Quem estava com atendimento ou biometria agendados para a data desta segunda-feira (28) serão reagendados ou podem se dirigir à unidade durante a semana para serem atendidos. Aqueles que estavam agendados para a prova teóricas deverão fazer um novo agendamento sem custo na data que for mais conveniente para cada um.

“O Detran|ES lamenta profundamente o ocorrido e presta solidariedade aos familiares e colegas de trabalho”.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, lamentou a tragédia. “Minha solidariedade às famílias e amigos dos cachoeirenses vítimas de acidente, no RJ, neste domingo: Adélia Fernandes, Soraia Andrade, Deocleciano Filho e Rafael Canuto de Andrade. Uma grande perda para Cachoeiro, para os trabalhos sociais do Lions Clube e tantas outras ações que estavam a frente em nossa cidade. Deus conforte o coração de todos!”, publicou em suas redes sociais.

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), também divulgou nota lamentando as mortes.

O deputado Estadual Theodorico de Assis Ferraço também se manifestou: “A tristeza por essa perda só não é maior do que a gratidão de poder ter convivido com uma pessoa tão excepcional. Que a família e amigos encontrem consolo e paz nesse momento tão triste. Deocleciano era muito querido e deixará saudades. Jamais esquecerei o que ele fez por mim, um amigo tão fiel. Recebam as minhas condolências e amor nesse momento. Não tenho palavras para expressar meu pesar e tristeza. Que vocês encontrem paz, conforto e o amor de Deus Nosso Pai do céu”.