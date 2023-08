Stone Fair integra setor de rochas do ES com o mundo, destaca governador

A 34ª edição da Cachoeiro Stone Fair, considerada a maior feira de rochas das américas, começou, nesta terça-feira (22), e segue até esta sexta-feira (25), no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim.

Antes da abertura oficial, o governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), visitou os stands da feira e destacou o caráter estratégico do evento para a economia capixaba.

“Essa é a feira mais tradicional do setor no nosso estado. Foi essa feira que deu início a integração maior das nossas empresas com as empresas do Brasil, com as empresas do mundo. Então é uma feira que tem referência e uma credibilidade muito grande. Aqui hoje são entorno de 200 empresas expondo, na maior feira nas histórias das feiras de Cachoeiro”, explicou o chefe do Poder Executivo estadual.

Emprego e renda

A Stone Fair também destaca-se como mola propulsora para a geração de emprego e renda não só para a região Sul, mas para o Estado como um todo.

“Para nós mostra a pujança do setor, a importância do setor, o emprego que gera para a nossa região, o Sul, mas para todo o Estado do Espírito Santo. E a exportação de tecnologia feita pelo Espírito Santo, além da presença de empresas capixabas fora do estado também trabalhando com pedras”, ressalta Casagrande.