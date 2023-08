Suspeito de cometer roubo em transporte coletivo é preso pela PC no ES

Policiais civis prenderam, na manhã desta terça-feira (8), em flagrante, um homem suspeito de cometer roubo em um transporte coletivo na noite da última segunda-feira (7), no Jardim Limoeiro.

Segundo informações da Polícia Civil, o ônibus trafegava pela Av. Norte Sul, próximo ao INSS, quando o suspeito de 51 anos entrou no coletivo e praticou o roubo.

O suspeito foi localizado no bairro São Gabriel por policiais civis e, com ele, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, uma carcaça de revólver calibre 380, dois aparelhos celulares, sendo um celular pertencente à vítima do roubo e diversas ferramentas usadas em arrombamento.

O caso segue sendo investigado.