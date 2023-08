Suspeito de divulgar pornografia infantil na internet é preso pela PF

Um homem investigado por divulgar imagens de pornografia infantil na internet foi preso pela Polícia Federal, nesta segunda-feira (14), na Paraíba. O suspeito foi preso durante a operação Kitsune, deflagrada na cidade de Juarez Távora, realizada pela PF em conjunto com o Ministério Público da Paraíba e com o apoio da Polícia Militar.

Foram expedidos pela Justiça Estadual de Alagoa Grande/PB um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva que foram cumpridos na cidade de Juarez Távora, também na Paraíba, além do bloqueio de contas bancárias em medida de sequestro.

O inquérito policial foi instaurado em 3/7/2023, e são investigados os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas penas somadas chegam a 21 anos de reclusão e multa.

O investigado adotava em sua prática criminosa diversas formas de disfarçar sua identidade, utilizando terminais telefônicos em nome de terceiros, usando documentos falsos para abertura de contas bancárias, dentre outras práticas, no intuito de dificultar ou impedir sua identificação por parte da polícia.

Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Campina Grande onde aguardará audiência de custódia.

