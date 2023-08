Susto! Árvore cai e destrói carro que passava em rua de Cachoeiro

Um idoso de 72 anos levou um grande susto, nesta sexta-feira (18), após ser surpreendido com a queda de uma árvore em cima do para-brisa do carro que ele dirigia em Cachoeiro de Itapemirim.

Ele estava a caminho da escola do neto e, no momento em que passava pela rua Lourenço de Oliveira, na subida para o bairro Amaral, um grande galho caiu sobre seu carro, atravessando o para-brisa. Por pouco ele não foi atingido. O idoso transitava sozinho no momento do acidente.

“Foi um azar, grande prejuízo, mas caiu no lugar certo, do jeito que tinha que ser. Meu saiu ileso e agradecemos a Deus por isso”, disse uma das filhas do motorista.

Segundo ela, antes do acidente, os moradores da localidade chegaram a protocolar uma reclamação junto a Prefeitura para que a árvore fosse retirada, pois apresentava perigo para as pessoas que transitam na região.

Agora, a população pede que seja tomada providencias em relação a uma outra árvore, no mesmo local, que também corre risco de cair.

A reportagem procurou a Prefeitura de Cachoeiro mas não retornou.

Foto: Reprodução/ Instagram