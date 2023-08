Thales Bretas revela que filhos questionam morte de Paulo Gustavo

Thales Bretas revelou que os questionamentos de seus filhos sobre a morte de Paulo Gustavo tem se intensificado. Em entrevista ao Conversa com Bial, o médico explicou que Gael e Romeu, de quatro anos, “têm mais dificuldade de processar isso”.

O dermatologista comentou que tentava manter viva a memória do humorista através de fotos. “Percebi que isso era desafiador para eles. Eles saiam de perto, mudavam de assunto, não entendiam por que da ausência desse pai, se era um abandono”, disse.

A explicação de Thales para o filho era “que ele ficou dodói, e foi para o céu. Eu sempre fazia essa brincadeirinha”. Mas, agora que os meninos cresceram, eles passaram a comparar sua família com a de outras crianças:

“Eles às vezes têm perguntado: cadê o outro pai ou por que fulano tem pai e mãe, o outro tem dois pais, o outro tem duas mães, cadê o nosso?. E eu explico sempre: vocês tiveram dois pais, que queriam muito ter vocês. A gente pegou duas barrigas emprestadas, porque a gente é homem e não pode ter. E elas trouxeram vocês com muito amor”.

“Um dia o Romeu me perguntou, mas por que o papai Paulo foi para o céu?. Porque ele ficou dodói, filho. Tem momentos que a gente fica dodói, não consegue melhorar e vai para o céu. Mas eu não queria que papai Paulo fosse para o céu.”, relatou o médico. “Eu vejo que eles têm mais dificuldade de processar isso.”

Paulo Gustavo morreu em maio de 2021, aos 42 anos, vítima de complicações da covid-19. Na época, Romeu e Gael tinham um ano de idade.

Estadao Conteudo

