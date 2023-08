‘The Voice Brasil’: próxima temporada será a última, diz TV Globo

A TV Globo confirmou na noite desta segunda-feira (28), que a edição de The Voice Brasil, que começa no próximo mês de novembro, será a última a ser exibida pela emissora.

O reality show musical chegará ao final com o total de 12 edições, com exibição às terças e quintas e apresentação de Fátima Bernardes, que assumiu o programa em 2022.

“A estreia da nova edição que promete muitas emoções, com novidades, surpresas, convidados especiais e homenagens aos momentos mais marcantes da história da família Voice”, diz a nota enviada pela TV Globo.

A emissora também afirmou que não há previsão de novas temporadas da franquia Voice, Kids e Mais, a partir de 2024.

Estadao Conteudo

