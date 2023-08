Traficante e “clientes” são presos pela Polícia Civil em Cachoeiro

Um homem de 24 anos apontado como traficante de drogas foi preso em flagrante no momento em que vendia droga para dois usuários de entorpecente, na tarde desta terça-feira (8), em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), equipes realizavam uma ação policial no bairro Zumbi, quando flagrou o suspeito comercializando a droga. Com ele, os policiais apreenderam 29 pedras de crack e cinco pinos de cocaína.

A operação contou com apoio do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) e policiais do setor administrativo.

Os homens foram levados para a Delegacia e, no local, os dois usuários foram liberados após assinarem termo circunstanciado. Já o traficante foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficou à disposição da Justiça.