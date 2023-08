Último dia para garantir o passaporte promocional do I Love Music Festival em Castelo

Os apaixonados por música têm motivo para correr e garantir o seu lugar na experiência única do I Love Music Festival. Nesta quarta-feira, à meia-noite, acontece a virada de lote, com os últimos passaportes no lote promocional.

O aguardado I Love Music Festival promete agitar a cidade de Castelo com muita música e animação nos dias 27 e 28 de outubro.

Entre os artistas confirmados estão Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Kevin O Chris, Parangolé, Léo Chaves e o grupo Beat Samba. Além disso, o festival valoriza os talentos da região, trazendo artistas locais que são queridinhos do público.

O evento vai acontecer no Castelão e promete ser uma experiência única, reunindo pessoas de diferentes lugares para compartilhar a paixão pela música

Serviço

I Love Music Festival

Datas: 27 e 28 de outubro de 2023

Local: Castelão – Castelo

Atrações Confirmadas: Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Kevin O Chris, Léo Chaves, Beat Samba e atrações regionais.

Vendas de Ingressos: http://lebillet.site/event/1283/passaporte-i-love-music-27-outubro-Castelo-ES

Redes Sociais: @ILoveMusicCastelo

Classificação: 16 anos