Vagas abertas para coordenadores de pesquisa e mercado; saiba mais

Está procurando emprego? O Instituto Solução está com vagas abertas para coordenadores de pesquisas de mercado e eleitoral. O interessado deve ter perfil de liderança, motorista habilitado e com disponibilidade para viagens.

Os pesquisadores precisam ser maiores de idades, ter ensino médio completo ou superior, portador de celular em bom estado e disponibilidade pra viagens.

Os interessados devem enviar currículo para: [email protected]. Mais informações pelo telefone (28) 99959-6506.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.