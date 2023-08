Vasco anuncia o retorno do atacante Rossi até o fim do Brasileirão

O Vasco anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Rossi, que retorna ao clube após passagens por Bahia e Al-Faisaly, da Arábia Saudita. O atleta, de 30 anos, assinou contrato até o final da temporada.

Natural de Prainha, no Pará, Rossi iniciou a carreira longe de casa, na Ponte Preta. De lá, passou por diversas equipes até chegar a ter destaque por Goiás e Chapecoense no cenário brasileiro. Foi vendido para o Shenzhen FC, da China, e retornou ao Internacional, em 2018.

Em 2019, foi contratado pelo Vasco, clube no qual ficou por uma temporada. Naquele ano, atuou em 29 partidas, com quatro gols e quatro assistências.

Rossi, que foi anunciado como uma fantasia de almirante, símbolo do clube, já está no Rio desde a última sexta-feira. Ele também colocou uma fantasia de búfalo, em alusão ao apelido atribuído pelos torcedores.

O jogador é o terceiro nome para o setor ofensivo que chega nesta janela de transferência. O técnico Ramón Diaz também havia recebido do clube os centroavantes Sebastian Ferreira e Pablo Vegetti.

O Vasco é o penúltimo colocado do Brasileirão, com 12 pontos, seis atrás do Bahia, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O próximo compromisso é na segunda-feira, às 21h, diante do Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Estadao Conteudo