Vasco anuncia pré-contrato com Payet, meia francês ex-Olympique de Marselha

A contratação mais badalada da SAF do Vasco enfim saiu do papel. O clube anunciou neste domingo a contratação do meia Dimitri Payet, que assinou um pré-contrato com o clube. O francês é aguardado no Rio de Janeiro para realização de exames e assinatura do vínculo definitivo, válido por dois anos.

“O 10 VEM AÍ! Vasco e Payet assinam pré-contrato. O atleta brota no Rio nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato definitivo”, disse o clube através de um vídeo divulgado nas redes sociais.

A contratação de Payet é uma resposta do Vasco após críticas direcionadas à SAF por causa das más atuações da equipe no Campeonato Brasileiro. Um camisa 10 era o alvo de desejo do técnico Ramón Díaz, reforçado por Paulo Bracks, diretor esportivo.

A chegada de Payet mesmo com a janela tendo se encerrado recentemente é por conta dele estar sem clube, já que não renovou com o Olympique de Marselha, pelo qual atuava desde 2017. A última temporada não foi das melhores: somente 27 jogos, com quatro gols e três assistências, número menor que a média das épocas anteriores, onde aparecia com regularidade entre os jogadores com mais participações em tentos. Mesmo assim, anima o torcedor, visto que o desempenho mais recente pode ser considerado atípico.

Pelo Marselha, Payet disputou no total 326 partidas, marcou 78 gols e deu 95 assistências. É considerado um dos ídolos do clube. Ele também tem passagens pelo Nantes, onde começou a carreira, Saint-Ettiéne, Lille e West Ham.

Na seleção francesa, Payet fez 38 jogos e marcou oito gols. Fez parte do time vice-campeão da Eurocopa em 2016. Era nome certo na Copa do Mundo de 2018, mas acabou sofrendo uma lesão, motivo pelo qual não foi convocado pelo técnico Didier Deschamps.

Estadao Conteudo