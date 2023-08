Veículo furtado é recuperado e 3 são detidos por receptação em Itapemirim

Um veículo com restrição de furto foi apreendido pela Polícia Militar, após ser localizado pelo Cerco Inteligente no município de Itapemirim na noite da última quarta-feira (30). Três pessoas foram detidas por receptação do veículo furtado.

Segundo informações da Polícia Militar, o Cerco Inteligente registrou o veículo no radar e acionou os militares, que iniciaram as buscas entre as localidades de Garrafão e Córrego do Ouro. O veículo foi encontrado estacionado em frente à uma residência.

O proprietário da residência onde o veículo estava estacionado, disse aos militares que teria comprado o carro de outra pessoa para utilizá-lo apenas pela região e, por isso, não fez questão de obter a documentação.

Essa segunda pessoa afirmou que também teria comprado o veículo de um terceiro homem, e que não teve acesso aos documentos. Os três foram encaminhados para a Delegacia Regional em Itapemirim para providências. O veículo foi apreendido e levado ao pátio credenciado pelo Detran|ES.