Veja 6 motivos para participar da ação para descarte correto de vidro

A Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente de Cachoeiro (Semurb) deu início, nesta segunda-feira (7), a mais uma campanha de descarte correto de vidro.

Até sexta-feira (11), os moradores poderão realizar a entrega de itens como garrafas de sucos, refrigerantes, cervejas e de outras bebidas; potes de alimentos; frascos de perfumes; vidros planos e lisos; para-brisas; vidros de janelas; pratos, tigelas e copos.

O ponto de coleta está localizado na Praça de Fátima, Centro, com funcionamento das 8h às 18h.

Os materiais descartados serão destinados a uma empresa especializada em beneficiamento de resíduos para formulação de novas embalagens.

Confira seis motivos para colaborar com essa ação:

