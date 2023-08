Veja quais são as fármacias de plantão neste domingo (27)

Confira abaixo as farmácias que estão de plantão:

Seis farmácias estão funcionando em regime de plantão, neste domingo (30), em Cachoeiro de Itapemirim , com atendimento presencial e também entrega em domicílio.O atendimento nos estabelecimentos comerciais do Centro e Guandu acontece das 7h às 22h.Já nas drogarias de outros bairros, o funcionamento será das 7h às 19h (facultativo até às 22:00h). As informações são da Vigilância Sanitária de Cachoeiro.1 –End: Rua Bernardo Horta, 270 – Guandú – em frente ao Sup. Casagrande Tel.: 3511-64642 –End: Rua Capitão Deslandes, 82 – Centro – em frente ponto Táxi Pça J. Monteiro Tel.: 3518-82163 –End: Rua Lauro Viana, 02 – Gilberto Machado – em frente ao Hospital Unimed Tel.: 3522-44824 –End: Rua Mário Imperial, 31 – Ferroviários próx. ao Hospital Evangélico Tel.: 99953-40775 –End: Av. Jones Santos Neves, 183 – Sto Antônio em frente Posto Universal Tel.: 3517-81676 –End: Rua João Batista Calegário, 207 – Aeroporto próximo Ginásio do Aeroporto Tel.: 3015-0022