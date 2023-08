VÍDEO | Casa pega fogo e deixa moradores em pânico em Cachoeiro

No último sábado (19), imagens davam conta do momento em que uma casa próxima ao bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim era consumida pelo fogo.

Vizinhos tentaram apagar o fogo, mas foi necessário a presença do corpo de bombeiros para reestabelecer a segurança do local. Até o momento nenhuma informação sobre vítimas foi confirmada pelos militares. No vídeo é possível perceber o desespero de quem estava nas proximidades.



Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada.