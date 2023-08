Vídeo: equipamento atinge aluno em academia e provoca lesão na medula

Um aluno de uma academia em Juazeiro do Norte, no Ceará, foi atingido nos ombros e nas costas por um aparelho de musculação, que caiu sobre ele, na manhã da última sexta-feira (04). Regilaneo da Silva Inácio, de 42 anos, permanece internado no Hospital Santo Antônio, de Barbalha, município vizinho. No fim de semana, ele passou por cirurgia e seu quadro de saúde é estável, apesar de o diagnóstico apontar que tem poucas chances de voltar a andar.

“Após quatro horas de cirurgia, a equipe de Neurocirurgia do Hospital Santo Antônio finalizou procedimento sem intercorrências. O paciente segue internado e o quadro de saúde é estável. Sobre a lesão grave na coluna, o paciente tem menos de 1% de chance de voltar a andar”, disse em nota a rede de saúde particular.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o rapaz sentado na plataforma do aparelho de musculação. Instantes depois, a parte superior da máquina se solta e o atinge. Pessoas ao redor correm em direção ao Inácio, na tentativa de ajudá-lo. Em seguida, ele recebeu atendimento médico e foi encaminhado para o hospital. O aparelho estava com uma carga de ao menos 150 quilos, no momento em que caiu sobre o aluno.

Em nota, a academia 220 FIT esclarece que o aparelho em questão se encontrava em perfeito estado de funcionamento. “A máquina foi adquirida há menos de 60 dias. Salientamos que, são efetuadas manutenções periódicas em todos os maquinários”, afirmou a academia.

“O aluno, que estava praticando seu exercício em uma máquina com carga, sentou-se para descansar na plataforma, a qual seria para o apoio dos pés. De forma acidental, a máquina soltou-se caindo sobre o aluno”, acrescentou a 220 FIT.

Ainda segundo a academia, o local foi vistoriado recentemente pelo seu órgão responsável CREF5, que é o Conselho Regional de Educação Física, e se encontra em total conformidade com os entes públicos para o seu funcionamento.

“Houve pronto atendimento de nossa equipe, que é capacitada para agir nessas emergências. O aluno encontra-se hospitalizado e a academia não se ausentou nem irá se ausentar de suas respectivas responsabilidades”, disse ainda a academia, que afirmou estar disponível para esclarecimentos legais.

Estadão Conteúdo