VÍDEO | Rochativa realiza 17ª edição de jantar beneficente

No último dia 18 de agosto, o Athenas Hall, em Cachoeiro de Itapemirim, recebeu a 17ª edição do Jantar Beneficente Rochativa. O evento foi realizado como parte das atividades que antecedem a Stone Fair Cachoeiro.

O evento contou com a presença dos patrocinadores e de algumas autoridades, como: o vice-governador, Ricardo Ferraço; a presidente do Findes, Cris Samorini; a CEO da Cachoeiro Stone Fair, Flávia Milanez; o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, além de deputados federais e estaduais.

No evento foi lançada ainda a ação solidária ‘Skystone’, onde um Fiat Argo Zero km será sorteado pela Loteria Federal e toda renda pela venda dos bilhetes será revertida para os projetos sociais Rochativa.

Confira o vídeo com a matéria completa do evento!

