Xuxa sofria muito, diz ex-paquita Bianca Rinaldi sobre Marlene Mattos

A atriz Bianca Rinaldi, que foi paquita no Xou da Xuxa aos 15 anos, contou suas impressões sobre o novo documentário da Rainha dos Baixinhos à revista Quem. Para Bianca, hoje com 48 anos, a produção é uma homenagem merecida.

A artista também falou sobre Marlene Mattos, a polêmica ex-diretora com quem Xuxa diz ter vivido uma relação abusiva. Segundo Bianca, “o bullying e as broncas” de Marlene aconteciam para todos. “Todo mundo passou por muitas coisas, mas ninguém passou mais que a Xuxa, que é quem convivia com ela 24 horas e estava à frente de tudo”.

“Xuxa sofria muito mais porque ela era o carro-chefe, a Marlene estava ali por ela”, ressaltou. Por esse motivo, Bianca Rinaldi acredita que fazer parte do documentário exigiu bravura da parte de Xuxa. “É muita coragem e muita disponibilidade com o outro, de expor tudo, realmente, para um bem maior”, afirmou.

Estadão Conteúdo