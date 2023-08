Zagueiro João Basso treina, é regularizado e já pode estrear pelo Santos

O técnico Paulo Turra já poderá contar com seu novo reforço no time do Santos na próxima rodada do Brasileirão. O zagueiro João Basso foi regularizado nesta terça-feira (1) ao ter seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. E poderá estrear no sábado, contra o Athletico-PR, na Vila Belmiro.

Anunciado oficialmente na segunda, Basso fez seu primeiro treino com o time santista na manhã desta terça (1). O clube divulgou imagens da atividade, mostrando o zagueiro participando do treino físico e técnico. Também exibiu o defensor sendo recepcionado pelo elenco com um “corredor” em meio ao treino, entre risadas e brincadeiras.

O jogador de 26 anos, que assinou contrato até o fim de 2026, chega para brigar por posição com Messias e Joaquim. E pode ter a concorrência também do zagueiro costa-riquenho Juan Pablo Vargas, que pode ser anunciado até esta quarta-feira, última dia da janela de transferências do futebol brasileiro.

Paulo Turra já indicou a intenção de fazer mudanças drásticas na defesa santista, marcada por muitos gols nesta temporada. A zaga tem sofrido desde a saída de Eduardo Bauermann, que teve seu contrato rescindindo após envolvimento no esquema de apostas. Ele e Messias se destacaram entre o fim do Paulistão e o início do Brasileirão.

O Santos tem uma das piores defesas deste Campeonato Brasileiro, com 26 gols sofridos. Só levou menos gols que Goiás, Coritiba, América-MG e Vasco, todos abaixo da equipe paulista na tabela – os três últimos desta lista estão dentro da zona de rebaixamento.

Estadao Conteudo